Ричмонд
-1°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Фрунзенский, Московский, Центральный, Советский и Октябрьский районы». «Минскэнерго» предупредило о понижении температур в квартирах минчан из-за повреждения теплотрассы

«Минскэнерго»: отопление и подача горячей воды нарушены в пяти районах Минска.

Источник: Комсомольская правда

В Минске возникло падение температуры в системах отопления в ряде районов столицы, предупредили в «Минскэнерго». Причиной этого является повреждение теплотрассы.

Так, 19 января в «Минскэнерго» сообщили о том, что поврежден участок тепловой магистрали № 41. Это привело к снижению температуры теплоносителя сразу в пяти административных районах столицы. В частности, снизились температуры теплоносителя у части потребителей, проживающих во Фрунзенском, Московском, Центральном, Советском и Октябрьском районах столицы.

— В настоящее время специалисты оперативно работают над выяснением причин повреждения, — прокомментировали в «Минскэнерго».

Около 08.00 утра сообщалось, что делается все для восстановления температурного и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

— Специалисты делают все возможное, чтобы в кратчайшие сроки устранить последствия и нормализовать параметры подачи горячей воды, — отметили на предприятии.

Тем временем синоптики сказали, что в Беларуси похолодает до −28 на Крещение 19 января: «Антициклон в арктической воздушной массе».

И мы писали, что склад пиротехники загорелся в Бресте: «Работали девять машин МЧС».