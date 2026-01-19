«Фрунзенский, Московский, Центральный, Советский и Октябрьский районы». «Минскэнерго» предупредило о понижении температур в квартирах минчан из-за повреждения теплотрассы

Так, 19 января в «Минскэнерго» сообщили о том, что поврежден участок тепловой магистрали № 41. Это привело к снижению температуры теплоносителя сразу в пяти административных районах столицы. В частности, снизились температуры теплоносителя у части потребителей, проживающих во Фрунзенском, Московском, Центральном, Советском и Октябрьском районах столицы.