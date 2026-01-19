«Фрунзенский, Московский, Центральный, Советский и Октябрьский районы». «Минскэнерго» предупредило о понижении температур в квартирах минчан из-за повреждения теплотрассы

В Минске возникло падение температуры в системах отопления в ряде районов столицы, предупредили в «Минскэнерго». Причиной этого является повреждение теплотрассы.
Так, 19 января в «Минскэнерго» сообщили о том, что поврежден участок тепловой магистрали № 41. Это привело к снижению температуры теплоносителя сразу в пяти административных районах столицы. В частности, снизились температуры теплоносителя у части потребителей, проживающих во Фрунзенском, Московском, Центральном, Советском и Октябрьском районах столицы.
— В настоящее время специалисты оперативно работают над выяснением причин повреждения, — прокомментировали в «Минскэнерго».
Около 08.00 утра сообщалось, что делается все для восстановления температурного и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.
— Специалисты делают все возможное, чтобы в кратчайшие сроки устранить последствия и нормализовать параметры подачи горячей воды, — отметили на предприятии.
