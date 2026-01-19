Ричмонд
В Свердловскую область возвратятся 40-градусные морозы

Со вторника, 20 января, Свердловская область вновь окажется во власти северного циклона. Как сообщает Уральский гидрометцентр, в середине текущей недели местами ожидается до −43 градусов.

Январь в регионе выдался холодным.

Со вторника, 20 января, Свердловская область вновь окажется во власти северного циклона. Как сообщает Уральский гидрометцентр, в середине текущей недели местами ожидается до −43 градусов.

«Сибирский холод уже завтра начнет продвигаться на запад, захватывая вначале крайний север области, 21 января, с ослаблением влияние циклона, большую ее часть. Наиболее крепкий мороз −32…37 градусов, местами до −40…43 ожидается 22−23 января», — сказано в сообщении метеостанции.

Похолодание связано с северный циклоном, который 20 января накроет европейскую территорию России. Его вертикальная ось вращения сильно наклонена в сторону Свердловской области, пояснили синоптики. Благодаря этому в регионе сохранятся осадки.