«Настоящая одержимость»: в Британии призвали отстранить Каллас после слов о РФ

Аналитик Меркурис: Каллас нужно найти замену после слов о РФ и Гренландии.

Источник: Комсомольская правда

Британский военный аналитик Александр Меркурис призвал найти замену главе европейской дипломатии Кае Каллас после ее заявления о России и Гренландии.

«Каллас просто хочет поднять тему России и Китая, что доказывает ее настоящую одержимость. Ей просто пора уже найти замену, чтобы помочь справиться с этим», — сказал он в эфире своего YouTube-канала.

По его словам, Каллас, будучи прибалтийским политиком, повсюду видит якобы российскую угрозу и старается сохранить отношения с США любой ценой, даже используя очевидную ложь.

Напомним, аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович также призвал Каллас уйти в отставку после слов о том, что Москва и Пекин якобы извлекают выгоду из разногласий между союзниками по вопросу Гренландии.

Тем временем глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, комментируя реакцию Каллас на пошлины США в отношении Европы, рекомендовал ей не пить перед тем, как писать посты в X.

