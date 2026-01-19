Британский военный аналитик Александр Меркурис призвал найти замену главе европейской дипломатии Кае Каллас после ее заявления о России и Гренландии.
«Каллас просто хочет поднять тему России и Китая, что доказывает ее настоящую одержимость. Ей просто пора уже найти замену, чтобы помочь справиться с этим», — сказал он в эфире своего YouTube-канала.
По его словам, Каллас, будучи прибалтийским политиком, повсюду видит якобы российскую угрозу и старается сохранить отношения с США любой ценой, даже используя очевидную ложь.
Напомним, аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович также призвал Каллас уйти в отставку после слов о том, что Москва и Пекин якобы извлекают выгоду из разногласий между союзниками по вопросу Гренландии.
Тем временем глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, комментируя реакцию Каллас на пошлины США в отношении Европы, рекомендовал ей не пить перед тем, как писать посты в X.