Главные новости к утру 19 января 2026 года

Американский президент Дональд Трамп считает, что пора «отодвинуть российскую угрозу от Гренландии». По его словам, Дания не в состоянии справиться с этим самостоятельно. Он уточнил, что теперь «это будет сделано». Ранее Трамп неоднократно заявлял о том, что США возьмут под контроль остров, так как воды вокруг него контролируют корабли России и Китая.