Ричмонд
-1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главные новости к утру 19 января 2026 года

Последние новости за сегодня — 19 января 2026 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 19 января 2026.

Трамп заявил о необходимости «отодвинуть российскую угрозу» от Гренландии

Источник: Reuters

Американский президент Дональд Трамп считает, что пора «отодвинуть российскую угрозу от Гренландии». По его словам, Дания не в состоянии справиться с этим самостоятельно. Он уточнил, что теперь «это будет сделано». Ранее Трамп неоднократно заявлял о том, что США возьмут под контроль остров, так как воды вокруг него контролируют корабли России и Китая.

Европейский совет проведет заседание из-за ситуации с Гренландией

Источник: Reuters

Председатель Европейского совета Антониу Кошта объявил о планах по проведению внеочередного заседания организации в ближайшие дни. Темой встречи станет ситуация вокруг Гренландии, связанная с притязаниями США на остров. СМИ сообщают, что заседание намечено на 22 января. Оно пройдет в очном формате.

В Германии выразили сожаление о разрыве связей с Россией

Источник: РИА "Новости"

Экс-министр финансов земли Мекленбург-Передняя Померания Матиас Бродкорб в интервью телеканалу Welt заявил, что разрыв связей с Россией в энергетической сфере привел Европу к подчинению США. Он считает, что теперь европейские страны находятся в зависимости от поставок энергоносителей со стороны Вашингтона и вынуждены ему подчиняться.

В МИД России назвали эскалацией планы Лондона по перехвату судов

Источник: AP 2024

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что намерения Лондона по перехвату судов из санкционных списков являются эскалацией нестабильности и нарушением международного морского права. Дипломат добавил, что цель британской политики — нанести максимально возможный ущерб российской экономике.

Авианосец США вошел в Малаккский пролив на пути к Ирану

Источник: Reuters

Американский авианосец USS Abraham Lincoln и его ударные группы достигли Малаккского пролива, расположенного между Малайзией и Индонезией. Об этом сообщил The Jerusalem Post. Судно сопровождают два эсминца: USS Spruance и USS Michael Murphy. Кроме того, в Иорданию на военную базу США в Диего-Гарсия за минувшие сутки прибыли 12 истребителей F-15.