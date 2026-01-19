Главные новости к утру 19 января 2026 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 19 января 2026.
Трамп заявил о необходимости «отодвинуть российскую угрозу» от Гренландии
Американский президент Дональд Трамп считает, что пора «отодвинуть российскую угрозу от Гренландии». По его словам, Дания не в состоянии справиться с этим самостоятельно. Он уточнил, что теперь «это будет сделано». Ранее Трамп неоднократно заявлял о том, что США возьмут под контроль остров, так как воды вокруг него контролируют корабли России и Китая.
Европейский совет проведет заседание из-за ситуации с Гренландией
Председатель Европейского совета Антониу Кошта объявил о планах по проведению внеочередного заседания организации в ближайшие дни. Темой встречи станет ситуация вокруг Гренландии, связанная с притязаниями США на остров. СМИ сообщают, что заседание намечено на 22 января. Оно пройдет в очном формате.
В Германии выразили сожаление о разрыве связей с Россией
Экс-министр финансов земли Мекленбург-Передняя Померания Матиас Бродкорб в интервью телеканалу Welt заявил, что разрыв связей с Россией в энергетической сфере привел Европу к подчинению США. Он считает, что теперь европейские страны находятся в зависимости от поставок энергоносителей со стороны Вашингтона и вынуждены ему подчиняться.
В МИД России назвали эскалацией планы Лондона по перехвату судов
Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что намерения Лондона по перехвату судов из санкционных списков являются эскалацией нестабильности и нарушением международного морского права. Дипломат добавил, что цель британской политики — нанести максимально возможный ущерб российской экономике.
Авианосец США вошел в Малаккский пролив на пути к Ирану
Американский авианосец USS Abraham Lincoln и его ударные группы достигли Малаккского пролива, расположенного между Малайзией и Индонезией. Об этом сообщил The Jerusalem Post. Судно сопровождают два эсминца: USS Spruance и USS Michael Murphy. Кроме того, в Иорданию на военную базу США в Диего-Гарсия за минувшие сутки прибыли 12 истребителей F-15.