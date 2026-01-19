В центре Кургана отключили воду в жилых домах и университете. Список

Курганцев предупредили об отключении воды.
В Кургане десяток домов в центре города остались без воды из ‑за аварии на сетях водопровода. Отключение также задело корпус Курганского госуниверситета (КГУ). Об этом сообщается в tg-канале «Водный Союз».
«В связи с устранением аварии на сетях водопровода по адресу: ул. Володарского, 38. Без ХВС: ул. К. Маркса, 42; ул. Советская, 63 (КГУ), 63стр.4 (КГУ), 67 (ДШИ); ул. М. Горького, 61, 63, 74, 75, 76, 78, 93; ул. Володарского, 35, 36, 37, 38, 51; т/п № 18, 91. Работает бригада компании», — пишут коммунальщики.
Ранее в Кургане уже возникали перебои с водоснабжением: в Заозерном микрорайоне из ‑за подключения новой линии водопровода без воды оставались жители 5-го и 6-го микрорайонов. Тогда «Водный Союз» организовал подвоз питьевой воды.