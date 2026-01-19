Ричмонд
Трамп: Дания 20 лет не могла устранить «угрозу» России для Гренландии

Дания за 20 лет так и не смогла устранить якобы «угрозу» России для Гренландии, однако теперь для этого «пришло время». Об этом в воскресенье, 18 января, заявил американский лидер Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

— НАТО на протяжении 20 лет твердит Дании: «Вы должны устранить российскую угрозу в Гренландии». К сожалению, Дания ничего не смогла с этим поделать. Теперь пришло время, и это будет сделано, — добавил политик.

Ранее директор итальянского Института Милтона Фридмана Алессандро Бертольди выразил мнение, что присоединение Гренландии к США может привести к изменению позиции американской администрации и признанию референдума о вхождении Республики Крым в состав России.

В Guardian добавили, что молчаливое согласие Европейского союза на принудительную продажу Гренландии Вашингтону стало бы катастрофическим сигналом для Украины.

Европейский союз также рассматривает несколько вариантов давления на США в контексте возможного изменения статуса Гренландии. Среди них — экономические санкции, введение торговых пошлин, а также угроза закрытия американских военных баз на европейской территории.

