На севере Крыма три населенных пункта остались без электричества

«Аварийное отключение. Джанкойский район, населенные пункты: Медведевка, предмостное, Новокрымское», — говорится в сообщении.
Электроснабжение указанных населенных пунктов планируется восстановить в течение трех часов.
В Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение. В понедельник в на полуострове сохранится холодная, ветреная погода. Местами пройдет снег. На дорогах гололедица.
Для снижения аварийности в Крыму проведут большую работу по увеличению энергомощностей и развитию сетевого комплекса, сообщал ранее министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев.