На севере Крыма три населенных пункта остались без электричества

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв — РИА Новости Крым. Три села в Джанкойском районе Крыма обесточены вследствие аварии на сетях, сообщает пресс-служба предприятия «Крымэнерго».

Источник: Telegram-канал Председателя Совета министров Республики Крым Юрия Гоцанюка

«Аварийное отключение. Джанкойский район, населенные пункты: Медведевка, предмостное, Новокрымское», — говорится в сообщении.

Электроснабжение указанных населенных пунктов планируется восстановить в течение трех часов.

В Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение. В понедельник в на полуострове сохранится холодная, ветреная погода. Местами пройдет снег. На дорогах гололедица.

Для снижения аварийности в Крыму проведут большую работу по увеличению энергомощностей и развитию сетевого комплекса, сообщал ранее министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев.