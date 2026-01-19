В России предложили продлить работу детских садов

В Общественной палате хотят продлить работу детсадов до восьми вечера на уровне властей.
Детские сады в России должны работать как минимум до 20:00, поскольку действующий режим их работы устарел и не соответствует графику занятости родителей. С таким мнением выступила заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина.
«Сад должен работать до восьми часов вечера совершенно точно. Это не обязательно должны быть воспитатели на местах, но хотя бы нянечки, младший персонал должен обеспечить безопасность ребенка и возможность его находиться вне дома», — сказала Москвитина в беседе с РИА Новости.
Она отметила, что действующий график часто предполагает окончание работы детского сада раньше, чем родители могут покинуть рабочие места. Причем это решение должно быть на уровне федеральных властей, заключила Москвитина.
Она также обратила внимание, что несостыковка графиков напрямую отражается на демографии. По ее мнению, многие семьи с одним ребенком и ипотекой вынуждены концентрироваться на работе и бытовых обязательствах и из ‑за нехватки времени не рассматривают возможность рождения второго ребенка.
Режим работы детского сада обычно с 7:00 до 19:00, 5 дней в неделю. В праздничные дни рабочий график может варьироваться.