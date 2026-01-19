На Крещение в Челябинске окунулись в прорубь 4302 человека

В купелях Челябинска побывали более четырех тысяч человек (архивное фото).
На Крещение в Челябинске в ночь на 19 января окунулись в проруби 4302 человека. Об этом сообщил заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев, передает корреспондент URA.RU. Купели будут работать до 16:00.
«В Крещенские купели окунулись 4302 человека. Это пять официальных мест, где соблюдены все меры безопасности», — отметил Авдеев.
Глава города Алексей Лошкин напомнил, что эти купели сегодня будут работать до 16:00. Затем дежурства сотрудников полиции, спасателей и врачей, а также теплые палатки будут свернуты.