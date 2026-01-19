В МВД показали рассылку мошенников от имени «Госуслуг»

В официальном Telegram-канале УБК МВД России показали пример мошеннической рассылки, которая призвана убедить пользователя позвонить злоумышленникам по номеру «техподдержки».
Правоохранители обращают внимание, что аферисты используют схожие с официальными логотипы, обращаются к пользователю адресно и даже просят никому не сообщать коды подтверждения из SMS.
«Но все это обман», — предупреждают россиян в МВД.
В ведомстве также напомнили единственный адрес, с которого гражданину могут написать «Госуслуги» — no-reply@gosuslugi.ru.
Ранее в МВД предупредили, что мошенники научились подделывать голоса следователей с помощью ИИ.
Напомним, мошенники стали обманывать россиян, выдавая себя за службу поддержки Outlook.