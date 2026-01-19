Ричмонд
-1°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МВД показали рассылку мошенников от имени «Госуслуг»

МВД напомнило единственную электронную почту, с которой могут написать «Госуслуги».

Источник: Аргументы и факты

В официальном Telegram-канале УБК МВД России показали пример мошеннической рассылки, которая призвана убедить пользователя позвонить злоумышленникам по номеру «техподдержки».

Правоохранители обращают внимание, что аферисты используют схожие с официальными логотипы, обращаются к пользователю адресно и даже просят никому не сообщать коды подтверждения из SMS.

«Но все это обман», — предупреждают россиян в МВД.

В ведомстве также напомнили единственный адрес, с которого гражданину могут написать «Госуслуги» — no-reply@gosuslugi.ru.

Ранее в МВД предупредили, что мошенники научились подделывать голоса следователей с помощью ИИ.

Напомним, мошенники стали обманывать россиян, выдавая себя за службу поддержки Outlook.