МВД объявило в федеральный розыск экс-замминистра ЖКХ Свердловской области

По версии следователей, именно Гайда выступал гарантом в схеме получения взяток от учредителя «Жилых кварталов» Саррафа Мамедова к мэру Дегтярска Вадиму Пильникову. За посредничество Гайда получил более 1,5 миллиона рублей.