МВД объявило в федеральный розыск экс-замминистра ЖКХ Свердловской области

Источник: Аргументы и факты

Источник: Аргументы и факты

Министерство внутренних дел РФ объявило в федеральный розыск бывшего замминистра ЖКХ Свердловской области Сергея Гайду. Данные о розыске содержатся в базе МВД РФ.

В карточке указано, что бывший чиновник разыскивается «по статье УК», однако конкретная статья не раскрывается.

Известно, что в прошлом году Следком возбудил уголовное дело против Сергея Гайды по ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»).

По версии следователей, именно Гайда выступал гарантом в схеме получения взяток от учредителя «Жилых кварталов» Саррафа Мамедова к мэру Дегтярска Вадиму Пильникову. За посредничество Гайда получил более 1,5 миллиона рублей.

Отметим, что Гайда занимал кресло заместителя министра ЖКХ с 2014 года по 2018 годы, после чего занимал пост замминистра по социальной политике.