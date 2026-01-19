Жительница Новосибирска проехала 8 тысяч км в одиночку в новогодние праздники

К поездке Юлия готовилась всего три дня: оборудовала машину для сна и взяла с собой инструменты и запчасти. В дороге ей не раз помогали местные жители и сервисы — в Таджикистане, например, отказались брать деньги за ремонт, назвав ее гостем страны.