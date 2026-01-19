Жительница Новосибирска проехала 8 тысяч км в одиночку в новогодние праздники

Жительница Новосибирска Юлия Задорожная в новогодние каникулы в одиночку отправилась в автопутешествие длиной почти 8 тысяч километров. В путь она выехала 28 декабря, а вернулась домой ночью 14 января, сообщает КП-Новосибирск.
За 18 дней сибирячка на своем автомобиле побывала в Казахстане, Киргизии, Таджикистане и Узбекистане. Она доехала до Алматы, искупалась в горячих источниках, поднялась в горы в районе Сары-Таша, прошла перевал Акбайтал, проехала по Памирскому тракту, а затем посетила Душанбе, Самарканд и Ташкент.
К поездке Юлия готовилась всего три дня: оборудовала машину для сна и взяла с собой инструменты и запчасти. В дороге ей не раз помогали местные жители и сервисы — в Таджикистане, например, отказались брать деньги за ремонт, назвав ее гостем страны.
Юлия признается, что путешествия для нее — смысл жизни, а впереди у нее уже новые маршруты.