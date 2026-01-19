Стая крыс захватила больничную палату с пациентами в Индии

Тем временем на нашествие крыс жалуются жители крупных городов Великобритании. По данным британских служб дератизации, за последние два года число вызовов, связанных с грызунами, выросло на 20%. При этом оценки численности крыс в стране варьируются от 10 до 120 миллионов особей.