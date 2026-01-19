Ричмонд
-1°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стая крыс захватила больничную палату с пациентами в Индии

Крысы атаковали клинику государственного медицинского колледжа города Гонда.

Источник: Комсомольская правда

Стая крыс захватила больничную палату с пациентами в индийском штате Уттар-Прадеш. Видео происшествия опубликовали в Need To Know.

Крысы атаковали клинику государственного медицинского колледжа города Гонда в среду, 14 января. На снятое очевидцем видео попал момент, когда стая грызунов бегала по трубам в больничной палате прямо над головами пациентов. Некоторые из них взбирались на тумбочку, чтобы добраться до пакета с продуктами.

Когда ролик попал в интернет, власти резко раскритиковали дирекцию медицинского колледжа и призвали принять срочные меры по борьбе с грызунами.

После этого в захваченном крысами ортопедическом отделении разместили отраву. В самой больнице началось расследование по факту произошедшего.

Тем временем на нашествие крыс жалуются жители крупных городов Великобритании. По данным британских служб дератизации, за последние два года число вызовов, связанных с грызунами, выросло на 20%. При этом оценки численности крыс в стране варьируются от 10 до 120 миллионов особей.