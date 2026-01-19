Стая крыс захватила больничную палату с пациентами в Индии

Стая крыс захватила больничную палату с пациентами в индийском штате Уттар-Прадеш. Видео происшествия опубликовали в Need To Know.
Крысы атаковали клинику государственного медицинского колледжа города Гонда в среду, 14 января. На снятое очевидцем видео попал момент, когда стая грызунов бегала по трубам в больничной палате прямо над головами пациентов. Некоторые из них взбирались на тумбочку, чтобы добраться до пакета с продуктами.
Когда ролик попал в интернет, власти резко раскритиковали дирекцию медицинского колледжа и призвали принять срочные меры по борьбе с грызунами.
После этого в захваченном крысами ортопедическом отделении разместили отраву. В самой больнице началось расследование по факту произошедшего.
Тем временем на нашествие крыс жалуются жители крупных городов Великобритании. По данным британских служб дератизации, за последние два года число вызовов, связанных с грызунами, выросло на 20%. При этом оценки численности крыс в стране варьируются от 10 до 120 миллионов особей.