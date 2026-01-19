Импортозамещенный «Суперджет» впервые покажут за рубежом

Объединенная авиастроительная корпорация Госкорпорации Ростех впервые представит на зарубежной площадке свои новейшие региональные самолеты — Ил-114−300 и импортозамещенный «Суперджет». Дебют отечественных лайнеров состоится на выставке Wings India 2026, которая пройдет с 28 по 31 января в городе Хадарабаде, сообщает пресс-служба Госкорпорации Ростех.
«“Суперджет” будет представлен на статической стоянке в специальной ливрее, выполненной с элементами цветов национального флага Индии. Самолет построен по серийным технологиям, оснащен российскими системами и агрегатами. На машине стоят отечественные двигатели ПД-8 производства Объединенной двигателестроительной корпорации. В рамках программы импортозамещения на “Суперджет” был установлен российский интерьер. Новый серийный салон будет впервые показан широкой публике», — говорится в сообщении.
Как отмечают в Ростехе, Индия является одним из стратегических партнеров России. Здесь традиционно пользуются спросом наши боевые самолеты, но большой потенциал есть и у сферы гражданского авиастроения. В стране действует программа UDAN (Ude Desh ka Aam Naagrik — Пусть простые граждане страны летают), имеющая целью сделать авиаперевозки более доступными и увеличить количество региональных аэропортов. Это создает предпосылки для коммерческого успеха SJ-100 и Ил-114−300 на местном рынке.
Авиакомпании региона проявляют значительный интерес к гражданским самолетам ОАК, и в ходе выставки при содействии торгового представительства РФ в Индии запланированы показы SJ-100 и Ил-114−300 специалистам местной авиационной отрасли.
Представленный на выставке импортозамещенный самолет «Суперджет» поднялся в небо 5 сентября 2025 года. Он стал первым лайнером, построенным по серийным технологиям в целевом облике, который планируется для поставок заказчикам.
Напомним, Суперджеты из Комсомольска-на-Амуре получили высокую оценку Владимира Путина. Ранее ИА AmurMedia сообщало, что полностью импортозамещенный ближнемагистральный самолет «Суперджет» прибыл в Жуковский для подготовки к летным сертификационным испытаниям. Это был первый длительный перелет на российских двигателях ПД-8 производства ОДК. Опытный «Суперджет», названный в честь первого Главного конструктора SSJ-100 Юрия Ивашечкина, совершил перелет из Комсомольска-на-Амуре общей протяженностью порядка 6 тысяч км с промежуточной посадкой в аэропортах Иркутска и Новосибирска. Продолжительность полета составила около 9 часов, он проходил на высотах до 12 тыс. метров и скоростях до 0.78 М.