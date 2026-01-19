Импортозамещенный «Суперджет» впервые покажут за рубежом

Напомним, Суперджеты из Комсомольска-на-Амуре получили высокую оценку Владимира Путина. Ранее ИА AmurMedia сообщало, что полностью импортозамещенный ближнемагистральный самолет «Суперджет» прибыл в Жуковский для подготовки к летным сертификационным испытаниям. Это был первый длительный перелет на российских двигателях ПД-8 производства ОДК. Опытный «Суперджет», названный в честь первого Главного конструктора SSJ-100 Юрия Ивашечкина, совершил перелет из Комсомольска-на-Амуре общей протяженностью порядка 6 тысяч км с промежуточной посадкой в аэропортах Иркутска и Новосибирска. Продолжительность полета составила около 9 часов, он проходил на высотах до 12 тыс. метров и скоростях до 0.78 М.