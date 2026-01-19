Строительство жилого комплекса с бизнес-центром началось в районе Кунцево

«Комитет получил от застройщика извещение о начале строительно-монтажных работ, после чего была составлена программа выездных проверок объекта. Проект будет состоять из односекционного 46-этажного жилого дома и 41-этажного офисного центра, соединенных стилобатом с коммерческой инфраструктурой. В зданиях предусмотрено два гранд-лобби, а в двухуровневой подземной части будет оборудован паркинг для 300 автомобилей», — приводятся в сообщении слова Слободчикова.
Он отметил, что жилая площадь объекта составит около 31,5 тыс. кв. м.
В ведомстве напомнили, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе особое внимание уделяется жилой застройке.
«Разрешение на строительство комплекса на земельном участке площадью почти 1,2 га было выдано в ноябре текущего года. Работы будут вестись под контролем комитета на всех этапах — инспекторы оценят качество хода работ и применяемых материалов на соответствие требованиям проектной документации. Одновременно с этим специалисты профильного управления проанализируют документацию, выявляя особенности проекта и потенциальные риски в сфере долевого строительства. Это необходимо для обеспечения защиты прав дольщиков», — добавил Слободчиков.
Уточняется, что сейчас на площадке в рамках подготовительного этапа производится монтаж ограждения и паспорта объекта, проводится обустройство временных автодорог и пунктов мойки колес, выполняется устройство пешеходной галереи.
В бизнес-центре запроектировано 199 офисных помещений, а фасады обоих корпусов будут выполнены из алюминиевых кассет, панелей и комбинированного остекления.
Помимо этого, в рамках благоустройства появятся две зоны, доступные для жильцов: на эксплуатируемой кровле стилобата и прилегающей территории. Здесь планируется создать многоуровневое пространство с амфитеатром и вертикальным дендрарием, а также закрытую оранжерею с зимним садом. Со стороны бизнес-центра обустроят общедоступную площадь с арт-объектом возле входной группы, а на первом этаже организуют торговую галерею и пешеходный бульвар в анфиладном стиле.