Состав пермского «Амкара» пополнили два полузащитника

ФК «Амкар Пермь» заключил контракты на новый сезон с полузащитниками Денисом Михайловым и Максимом Новиковым. Футболисты имеют опыт выступлений во Второй лиге.
Денис Михайлов родился 23 июля 2003 года в Яндемирово Республики Марий Эл. Футболом начал заниматься в академии казанского «Рубина». Выступал в матчах Второй лиги за «Рубин-2», «Динамо» Санкт-Петербург и ФК «Муром». В «Амкар» перешел из «Нефтехимика», выступающего в Первой лиге. В команде из Нижнекамска провел 15 матчей, в которых забил один гол.
Максиму Новикову — 30 лет. Он родился 28 июня 1995 года в Унече Брянской области. Первый профессиональный контракт подписал с брянским «Динамо», в составе которого провел несколько сезонов — с 2017 по 2024 годы с перерывом в 2020 году. За команду сыграл 150 матчей и забил семь мячей. Затем перешел в ульяновскую «Волгу». Перед «Амкаром» выступал за белгородский «Салют».
В клубной пресс-службе сообщили, что оба игрока вышли на поле в составе «Амкара» на первый контрольный матч межсезонья против «Ильпара»: Денис Михайлов — под № 23, Максим Новиков — под № 88.
В «Амкаре» действующие контракты также имеют: вратари — Владислав Зернаев, Владислав Долженко; защитники — Михаил Сухорученко, Максим Смольников, Эмиль Галлямов, Андрей Придюк; полузащитники — Денис Чушъялов, Лев Толкачев, Кирилл Корольков, Михаил Малоземов, Евгений Тюкалов, Никита Голдобин; нападающий Артем Котик.