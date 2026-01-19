Состав пермского «Амкара» пополнили два полузащитника

Максиму Новикову — 30 лет. Он родился 28 июня 1995 года в Унече Брянской области. Первый профессиональный контракт подписал с брянским «Динамо», в составе которого провел несколько сезонов — с 2017 по 2024 годы с перерывом в 2020 году. За команду сыграл 150 матчей и забил семь мячей. Затем перешел в ульяновскую «Волгу». Перед «Амкаром» выступал за белгородский «Салют».