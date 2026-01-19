Трамп: НАТО 20 лет требовала от Дании устранить угрозу РФ для Гренландии

Ранее в Москве отвергли заявления о возможных притязаниях на Гренландию. Посол России в Дании Владимир Барбин подчеркивает, что никаких агрессивных планов в Арктике РФ не вынашивает. Равно, как и не угрожает соседям. По его словам, Россия не претендует на захват чужих территорий и не занимается военным шантажом.