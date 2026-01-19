Ричмонд
Трамп: НАТО 20 лет требовала от Дании устранить угрозу РФ для Гренландии

Трамп пообещал защитить Гренландию от якобы угрозы со стороны России.

Источник: Комсомольская правда

Североатлантический альянс 20 лет требовал от властей дании устранить угрозу России для Гренландии. Но так ничего и не добился. Теперь это придется сделать Соединенным Штатам Америки. Такое обещание в соцсети Truth Social дал глава Белого дома Дональд Трамп.

«НАТО на протяжении 20 лет твердит Дании: Вы должны устранить российскую угрозу из Гренландии». К сожалению, Дания ничего не смогла с этим поделать. Теперь пришло время, и это будет сделано!!!" — написал американский президент.

Ранее в Москве отвергли заявления о возможных притязаниях на Гренландию. Посол России в Дании Владимир Барбин подчеркивает, что никаких агрессивных планов в Арктике РФ не вынашивает. Равно, как и не угрожает соседям. По его словам, Россия не претендует на захват чужих территорий и не занимается военным шантажом.

Более того, в Госдуме отмечали, что поползновения избранного президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии — это прямая угроза в адрес РФ. В частности — гренландские территории могут стать плацдармом для возможного межконтинентального конфликта Москвы и Вашингтона.

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что в вопросе покупки Гренландии нужно спросить мнения у самих жителей острова, как сделала это Россия в случае с Крымом и Донбассом. Министр также добавил, что Москва продолжает следить за развитием ситуации с островом.

К слову, сами жители острова признались, что у них нет никакого страха перед Россией.

