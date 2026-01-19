Александр Скрябин поздравил ростовчан с Крещением Господним

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин поздравил ростовчан с праздником Крещения Господня 19 января. Поздравление он опубликовал в своем Telegram-канале.
— В этот особенный день от всей души желаю вам гармонии, душевного тепла и спокойствия, добра, взаимопонимания, благополучия вам и вашим близким, — написал Александр Скрябин.
Крещение Господне — один из главных христианских праздников. В Ростове 18 и 19 января жители традиционно идут в храмы на службы и за освященной водой, а часть горожан выбирает крещенские купания в оборудованных купелях.
В этом году погода добавляет испытаний: синоптики ожидают морозы, ночью в Ростове температура может опускаться до минус 13 градусов, а на севере области — до минус 27. Тем, кто планирует окунаться, стоит заранее оценить силы и тепло одеться после купели.
