Ученые показали, как комета-НЛО 3I/ATLAS сканировала Землю

Ученые создали компьютерную модель межзвездного объекта 3I/ATLAS и показали, как он мог сканировать нашу планету при помощи своего аномального антихвоста, узнал aif.ru из канала в социальной сети X*, принадлежащего «первому человеку, раскрывшему, что 3I/ATLAS — на 100% искусственный».
Автор поста уточнил, что антихвост кометы-НЛО всегда направлен к Солнцу, когда у обычных комет пылевой хвост отталкивается давлением излучения и смотрит в противоположную сторону от звезды.
«Логическое соответствие: обнаружение планет вокруг Солнца. Почему? 1. Максимальная освещенность. 2. Планетарный отбор проб. 3. Использование гравитационного линзирования. 4. Орбитальный обзор в низкоэнергетическом диапазоне. 5. Бонус за маскировку», — говорится в посте.
Если это задумано специально, это повлечет за собой определенные последствия, добавил автор.
Напомним, 3I/ATLAS обнаружили в начале июля 2025 года. Ученый из Гарварда Ави Леб ранее заявлял, что это — НЛО, потому что его поведение отличается от поведения обычных комет. Межзвездный объект подлетел максимально близко к Земле 19 декабря 2025 года, теперь он направляется к одной из лун Юпитера.
Ученый из США «Злой астронавт» заявлял, что 3I/ATLAS вернется к Земле после захвата Юпитера и Марса.
Ранее газета Daily Star писала, что президент США Дональд Трамп вскоре сделает «самое важное заявление в истории» о контакте людей с НЛО.
