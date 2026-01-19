Ричмонд
Ученые показали, как комета-НЛО 3I/ATLAS сканировала Землю

Исследователи создали компьютерную модель космического корабля 3I/ATLAS и показали, как он сканировал Землю при помощи своего антихвоста.

Ученые создали компьютерную модель межзвездного объекта 3I/ATLAS и показали, как он мог сканировать нашу планету при помощи своего аномального антихвоста, узнал aif.ru из канала в социальной сети X*, принадлежащего «первому человеку, раскрывшему, что 3I/ATLAS — на 100% искусственный».

Автор поста уточнил, что антихвост кометы-НЛО всегда направлен к Солнцу, когда у обычных комет пылевой хвост отталкивается давлением излучения и смотрит в противоположную сторону от звезды.

«Логическое соответствие: обнаружение планет вокруг Солнца. Почему? 1. Максимальная освещенность. 2. Планетарный отбор проб. 3. Использование гравитационного линзирования. 4. Орбитальный обзор в низкоэнергетическом диапазоне. 5. Бонус за маскировку», — говорится в посте.

Если это задумано специально, это повлечет за собой определенные последствия, добавил автор.

Напомним, 3I/ATLAS обнаружили в начале июля 2025 года. Ученый из Гарварда Ави Леб ранее заявлял, что это — НЛО, потому что его поведение отличается от поведения обычных комет. Межзвездный объект подлетел максимально близко к Земле 19 декабря 2025 года, теперь он направляется к одной из лун Юпитера.

Ученый из США «Злой астронавт» заявлял, что 3I/ATLAS вернется к Земле после захвата Юпитера и Марса.

Ранее газета Daily Star писала, что президент США Дональд Трамп вскоре сделает «самое важное заявление в истории» о контакте людей с НЛО.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

