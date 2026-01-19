Лидеры Европы и Зеленский создали чат для обсуждения «диких» поступков Трампа

Ранее Bloomberg писал, что слова американского президента о том, что Зеленский мешает урегулированию конфликта, могут встревожить европейских лидеров. По мнению журналистов, заявления Трампа могут встревожить Европейский союз из-за того, что он может пойти на «жесткие уступки» по Украине. Так, президент США намерен сгладить противоречия, которые мешают урегулировать конфликт.