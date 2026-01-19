Лидеры Европы и Зеленский создали чат для обсуждения «диких» поступков Трампа

Европейские лидеры и президент Украины Владимир Зеленский создали групповой чат для обсуждения «диких» поступков главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом сообщили в Politico со ссылкой на источник.
По информации издания, политики обсуждают Трампа, когда он «совершает что-то дикое и потенциально разрушительное». В чате состоят президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, премьер Италии Джорджа Мелони, а также украинский лидер Владимир Зеленский.
— Когда события начинают разворачиваться быстро, координацию трудно обеспечить, и этот групповой чат действительно эффективен. Это многое говорит об их личных отношениях и о том, какое значение они имеют, — сказал собеседник издания.
Ранее Bloomberg писал, что слова американского президента о том, что Зеленский мешает урегулированию конфликта, могут встревожить европейских лидеров. По мнению журналистов, заявления Трампа могут встревожить Европейский союз из-за того, что он может пойти на «жесткие уступки» по Украине. Так, президент США намерен сгладить противоречия, которые мешают урегулировать конфликт.