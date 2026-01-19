Минздрав соседней с Беларусью РФ опроверг распространение опасного аденовируса

Отдельно Чуланов обратил внимание на то, что распространение аденовируса не приводит к росту заболеваемости гриппом. При этом аденовирусы относятся к возбудителям ОРВИ и распространены повсеместно. Случаи заболеваемости встречаются в течение всего года, но при этом имеют сезонность. Кроме того, доля аденовирусов в структуре возбудителей ОРВИ ниже вирусов гриппа и риновирусов. Во вторую неделю 2026 года она составляла всего 0,8%.