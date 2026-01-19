Минздрав соседней с Беларусью РФ опроверг распространение опасного аденовируса

В соседней с Беларусью России опровергли распространение опасного аденовируса, пишет ТАСС.
По словам внештатного специалиста Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимира Чуланова, данные о распространении нового типа вируса не подтвердили Центры по контролю и профилактике заболеваний США. Как нет и на данный момент данных, которые бы свидетельствовали о якобы угрозе пандемии из-за распространения аденовируса.
— Количество заболевших, госпитализированных и умерших, которые приводятся некоторыми СМИ, отражают ситуацию не по аденовирусной инфекции, а по гриппу, который диагностируется гораздо чаще и нередко вызывает летальные исходы среди лиц из групп риска и невакцинированных, — прокомментировал профессор.
Отдельно Чуланов обратил внимание на то, что распространение аденовируса не приводит к росту заболеваемости гриппом. При этом аденовирусы относятся к возбудителям ОРВИ и распространены повсеместно. Случаи заболеваемости встречаются в течение всего года, но при этом имеют сезонность. Кроме того, доля аденовирусов в структуре возбудителей ОРВИ ниже вирусов гриппа и риновирусов. Во вторую неделю 2026 года она составляла всего 0,8%.
Аденовирусы передаются воздушно-капельным путем, но могут также передаваться пищевым и контактно-бытовым путями. Для инфекция характерно поражение дыхательных путей, глаз, кишечника, мочевого пузыря, лимфатической и нервной системы. Основными симптомами являются высокая температура, кашель, боль в горле, заложенность носа, общая слабость. Аденовирусная инфекция может привести к фарингиту, конъюнктивиту, гастроэнтериту, пневмонии и, бронхиту.
Для профилактики важно соблюдение правил гигиены, избегать контакта с заболевшими, а врача вызвать на дом.
Ранее врачи назвали главные симптомы вирусов, которыми болеют белорусы: новый штамм коронавируса «Стратус» с охриплостью, РСВ с лающим кашлем, аденовирус с сильным конъюнктивитом.
