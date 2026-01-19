В Омской области суд восстановил имущественные права детей погибшего бойца СВО

В понедельник, 19 января, прокуратура Омской области сообщила о восстановлении прав четырех детей погибшего участника СВО в Большереченском районе. Сделать это удалось после вмешательства прокуратуры района.
Прокуратура района проверила соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних детей погибшего участника спецоперации.
«Установлено, что после смерти бойца его бывшая супруга как законный представитель 4 совместных детей оформила на себя предусмотренные законом социальные выплаты, предназначенные наследникам. На эти деньги купила жилой дом, земельный участок и квартиру в Омске на общую сумму более 9,2 млн рублей», — сообщило ведомство.
При этом недвижимость женщина оформила на себя и дочь от первого брака, не выделив доли для детей военнослужащего.
В целях защиты прав несовершеннолетних прокуратура направила в суд иск о понуждении ответчицы выделить детям доли в приобретенных доме, квартире и участке.
В ходе суда женщина исковые требования признала и добровольно устранила нарушения.
Сейчас права детей уже восстановлены.
Ранее КП-Омск писала о случае, когда в Омской области из-за бюрократических препон чиновники не платили денежную компенсацию вдове и дочери другого бойца СВО. В том примере также справедливости удалось добиться через прокуратуру.