Министр транспорта Испании Пуэнте назвал странным сход двух поездов с рельсов

Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте назвал аварию с двумя скоростными поездами в Кордобе «крайне странной». Причины происшествия неизвестны, но участок был обновлён в мае 2025 года, а сошедший с рельсов поезд был четырёхлетним. В результате погибли 24 человека.
«Я не могу назвать причины, потому что на данный момент мы их не знаем. Авария выглядит крайне странной», — рассказал министр на пресс-конференции.
Пуэнте подтвердил гибель 21 человека и возможность дальнейшего увеличения числа жертв. Около 30 человек с травмами разной степени тяжести госпитализированы.
В испанской провинции Кордова поезд «Малага — Мадрид» (317 пассажиров) сошёл с рельсов и столкнулся со встречным составом «Мадрид — Уэльва». Погибли 24 человека, около 100 ранены. На место прибыли пожарные и медики. Примечательно, что авария произошла на участке, который обновили в мае 2025 года.
Ранее KP.RU сообщил, что изначально говорилось о 21 погибшем в результате аварии на железной дороге в Испании. Потом количество увеличилось до 24 человек.