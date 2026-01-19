Министр транспорта Испании Пуэнте назвал странным сход двух поездов с рельсов

В испанской провинции Кордова поезд «Малага — Мадрид» (317 пассажиров) сошёл с рельсов и столкнулся со встречным составом «Мадрид — Уэльва». Погибли 24 человека, около 100 ранены. На место прибыли пожарные и медики. Примечательно, что авария произошла на участке, который обновили в мае 2025 года.