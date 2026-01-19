Москва получила 400 электробусов нового поколения

«В Москву поступили 400 электробусов нового поколения по контракту с ПАО “КАМАЗ” 2025 года. Современные экологичные машины КамАЗ-52222 уже обслуживают на девяти эксплуатационных площадках Мосгортранса», — приводятся в сообщении слова заммэра города по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.
Он отметил, что с 2018 года в городе активно заменяют автобусы на электробусы. Так, благодаря современному экологичному транспорту поездки по городу становятся комфортнее и безопаснее. «С начала эксплуатации электробусы нового поколения проехали уже более 4,2 млн км и показали свою надежность в использовании. Продолжим развивать сеть экологичных маршрутов наземного транспорта, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин», — добавил Ликсутов.
В пресс-службе напомнили, что замена одного автобуса на электробус уменьшает выбросы углекислого газа на более чем 60 тонн в год. Еще благодаря плавному ходу, отсутствию шума и вибраций обеспечивается высокий уровень комфорта в поездках, а в салоне есть зарядные порты для гаджетов и медиаэкраны с полезной информацией о маршруте.
Кроме того, электробусы подходят для каждого — откидная аппарель и кнопки вызова водителя для маломобильных пассажиров, накопительная площадка для колясок и велосипедов.