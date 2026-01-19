Москва получила 400 электробусов нового поколения

В пресс-службе напомнили, что замена одного автобуса на электробус уменьшает выбросы углекислого газа на более чем 60 тонн в год. Еще благодаря плавному ходу, отсутствию шума и вибраций обеспечивается высокий уровень комфорта в поездках, а в салоне есть зарядные порты для гаджетов и медиаэкраны с полезной информацией о маршруте.