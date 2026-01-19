В России найден способ более точного подбора антибиотиков для детей

В основе способа — выявление микроорганизмов и измерение уровня их титра в биоматериале с применением портативного электронного носа-диагноста с пятью пьезосенсорами. Сигнал массива из пяти пьезосенсоров регистрируют с шагом в одну секунду, фиксируют в программном обеспечении суммарную площадь под кривыми выхода всех сенсоров, нормируют значение и умножают нормированное значение на 100 процентов, далее проводя оценку.
«Для нас важно получать результаты биопроб максимально быстро, чтобы не только своевременно корректировать лечение, но и отслеживать, как проходит обсемененность бактерий в ране и воспалительный процесс, когда наступает заживление раны», — отметил детский хирург, соавтор патента Дмитрий Шушунов. При этом он добавил, что измерение с помощью прибора позволяет неинвазивно наблюдать за пациентом в процессе лечебных мероприятий, оперативно оценивая их эффективность.
Врачи и ученые измеряли взятые мазки из ран детей в возрасте от 5 до 16 лет. Оценивали уровень микроорганизмов, состояние очага нагноения, зрелость фурункула. Параллельно отправляли на стандартный микробиологический анализ. Способ измерения с помощью электронного носа по разработанной методике давал результат за 5 минут, а стандартные результаты анализов получали через 5−10 дней.
Как пояснила руководитель проекта, профессор РАН Татьяна Кучменко, на первом этапе исследований задача заключалась в оценке возможности ускорить получение информации о микробах.
«Мы получили модель, позволяющую принимать решение о дальнейшем лечении, проверили и подтвердили ее надежность. Сейчас мы программируем эту модель и добавляем ее в наше авторское программное обеспечение, чтобы пробы распознавались сразу после измерения автоматически, без расчетов», — подчеркнула она, добавив, что это еще ускорит процесс проведения анализа.
Еще один важный положительный эффект от применения новой методики — более точный подбор антибиотиков.
«Не имея результатов анализов на обсемененность, врач не может сразу точно определить возбудителя инфекции и назначает антибиотики широкого спектра действия. После получения результата традиционных лабораторных исследований, которые проводятся несколько дней, мы можем назначить именно тот антибиотик, который нужен в данном случае», — пояснил заведующий кафедрой детской хирургии ВГМУ Владимир Вечеркин.
При этом, по его мнению, сократив время получения анализов до нескольких часов, сокращается и количество приема антибиотиков, снижается их токсичное воздействие на организм, что для детей особенно важно.