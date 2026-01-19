В России найден способ более точного подбора антибиотиков для детей

«Для нас важно получать результаты биопроб максимально быстро, чтобы не только своевременно корректировать лечение, но и отслеживать, как проходит обсемененность бактерий в ране и воспалительный процесс, когда наступает заживление раны», — отметил детский хирург, соавтор патента Дмитрий Шушунов. При этом он добавил, что измерение с помощью прибора позволяет неинвазивно наблюдать за пациентом в процессе лечебных мероприятий, оперативно оценивая их эффективность.