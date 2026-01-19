Ричмонд
Китайцы массово выбрасывают самый популярный российский продукт

Продавцы рассказали, что китайцы предпочитают кислую капусту и печенье из российских продуктов.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает обозреватель aif.ru, недавно посетивший магазин российских продуктов в городе Шеньчжэнь (юг КНР), местные покупатели неожиданно перестали обращать внимание на закуску, без которой в России редко обходится какое-либо застолье.

Как выяснилось, в последние месяцы все четыре магазина русской еды в Шеньчжэне перестали закупать в РФ селёдку стандартного пряного посола — поскольку она залёживается на прилавках, быстро портится, и её приходится выбрасывать.

Продавцы в беседе с обозревателем aif.ru рассказали, что китайцы этот российский продукт «не поняли и не приняли». Так же, у них плохое отношение к слабосолёной сёмге (и её тоже не привозят). Прекратят и поставки паштета — покупатели не берут.

В числе же самых необычных российских продуктов, обожаемых китайским покупателем, были отмечены кислая капуста, маринованные огурцы, печенье и чёрный хлеб.