Китайские ученые выяснили, что большинство долгожителей регулярно едят мясо

Исследование провели в Фуданьском университете. Оно началось в 1998 году с привлечением 5203 человек в возрасте 80 лет и старше, не имевших «возрастных» болезней (рак, диабет и сердечно-сосудистые заболевания). Около 80% участников заявили, что едят преимущественно мясо, а остальные 20% придерживались в большей степени растительной пищи. За людьми просто наблюдали в течение нескольких лет, чтобы выяснить, кто проживет дольше — мясоеды или вегетарианцы.