Китайские ученые выяснили, что большинство долгожителей регулярно едят мясо

Китайские ученые обнаружили, что большинство местных долгожителей регулярно употребляют мясо, пишет научно-популярный портал Naked Science.
Исследование провели в Фуданьском университете. Оно началось в 1998 году с привлечением 5203 человек в возрасте 80 лет и старше, не имевших «возрастных» болезней (рак, диабет и сердечно-сосудистые заболевания). Около 80% участников заявили, что едят преимущественно мясо, а остальные 20% придерживались в большей степени растительной пищи. За людьми просто наблюдали в течение нескольких лет, чтобы выяснить, кто проживет дольше — мясоеды или вегетарианцы.
«Среди мясоедов долгожителей оказалось больше. Но статистическая значимость результата проявилась только после того, как исследователи приняли во внимание ключевой фактор — массу тела участников. Оказалось, что мясо играло особую роль для людей с дефицитом массы тела. Для людей с нормальным или повышенным индексом массы тела выраженной разницы между мясоедами и вегетарианцами не нашли», — говорится в публикации.
Отмечается, что, по мнению исследователей, полученные данные выглядят логично с физиологической точки зрения, так как мясо является концентрированным источником высококачественного белка и незаменимых аминокислот, служащих главным строительным материалом для мышц и костей.
