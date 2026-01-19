Работу детских садов предложили продлить в России до 20:00

Работу детских садов необходимо продлить до восьми часов вечера, так как существующий график не устраивает работающих родителей. Такое мнение в понедельник, 19 января, выразила зампредседателя комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина.
Она отметила, что инициатива не обязывает именно воспитателей быть на местах. Это могут быть «нянечки, младший персонал», которые смогут обеспечить полную безопасность ребенка.
По ее словам, данная проблема сейчас особенно актуальна. Часто такие учреждения закрываются до того, как у родителей завершается рабочий день. В связи с этим взрослым не хватает времени на дорогу.
— Бабушки, дедушки сейчас тоже работают, то есть все домашние находятся на работе, а садик работу уже прекратил. Вот эта временная дыра, слепая зона временная, она должна сейчас в соответствии с законодательством прийти к единогласию, — цитирует Москвитину РИА Новости.
