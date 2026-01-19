В Китае рождаемость упала до самого низкого уровня за всю историю наблюдений

В 2025 году рождаемость в Китае упала до до самого низкого показателя с 1949 года. В Поднебесной обостряется демографическая ситуация, несмотря на предпринимаемые властями КНР меры. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным Национального бюро статистики, число рождений на 1000 человек снизилось до 5,6 — самого низкого показателя как минимум с момента основания Китайской Народной Республики. Число новорождённых сократилось на 1,6 миллиона — больше всего с 2020 года — и составило 7,9 миллиона.
Получается, приходит к выводу агентство, кампания председателя Си Цзиньпина по повышению рождаемости провалилась. Со времен Великого голода 1960-х годов при бывшем лидере Мао Цзедуне нынешнее сокращение населения стало самым резким. Число китайцев сократилось на 3,4 млн человек.
Ранее Государственное статистическое управление КНР сообщило, что население Китая сократилось в 2025 году на 3,39 млн человек и достигло 1,40489 млрд жителей. За этот период в стране зафиксировано 7,92 млн новорожденных и 11,31 млн умерших. Коэффициенты рождаемости и смертности составили 5,63 и 8,04 промилле соответственно.
В 2015 году ЦК Компартии Китая отменил политику «одна семья-один ребенок», продолжавшаяся более трех десятилетий. Китайским семьям разрешили заводить второго ребенка.