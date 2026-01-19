Ричмонд
Минское метро в мороз работает с минимальными интервалами

МИНСК, 19 янв — Sputnik. Утренние составы на линиях столичного метро следуют с минимальными интервалами, сообщили в пресс-службе Минского метрополитена.

Источник: Sputnik.by

«Начало рабочей недели. Пассажиропоток увеличен. Утренние составы на линиях следуют с минимальными интервалами», — говорится в сообщении.

Согласно зимнему режиму работы, на первой и второй линиях метро интервал движения поездов в утренние часы «пик» составляет две минуты, а на третьей линии — пять минут.

Ранее в Минсктрансе предупредили о возможных отклонениях от установленного расписания наземного транспорта.

«В связи с понижением температуры окружающей среды возможны отклонения от действующего расписания движения», — проинформировали на предприятии.

По прогнозам синоптиков, в Минске утром будет −18…-20°С, днем столбик термометра установится на отметке −9…-11°С, а в вечернее время похолодает до −14…-16°С. Существенных осадков в белорусской столице не ожидается.