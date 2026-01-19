В России впервые оценили возраст современных отложений озера Китеж в Антарктиде

Российские лимнологи — ученые-озероведы в рамках Российской Антарктической экспедиции побывали на острове Кинг-Джордж, расположенной в западной части Антарктики, где отобрали пробы донных отложений озера Китеж вблизи полярной станции Беллинсгаузен. Этот водоем является самым крупным на острове и имеет важное значение для полярников из России, которые берут из него питьевую воду. «Обычно при изучении озер на севере России мы всегда отбирали пробы с самых глубоких мест и делили колонки на слои по 1 см. В Антарктиде же мы пошли еще дальше и для оценки возраста самые верхние слои разделили по 0,5 см. Так детально отложения озер во всей Антарктике не исследовал еще никто», — цитирует Минобрнауки одного из авторов исследования, заведующего лабораторией Института проблем промышленной экологии Севера Кольского научного центра РАН Захара Слуковского.