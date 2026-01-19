В Иркутской области более 12 тысяч жителей заболели ОРВИ за неделю. Как сообщили КП-Иркутск в Управлении Роспотребнадзора по региону, сейчас отмечается рост заболеваемости во всех возрастных группах населения.
— Всего за семь дней в больницы с признаками ОРВИ обратились 12 тысяч 763 человека. А грипп лабораторно подтвердили у 163 пациентов, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Специалисты напоминают о простых мерах профилактики в сезон заболеваний: нужно носить маску в общественных местах, весть здоровый образ жизни, чаще мыть руки, увлажнять и проветривать помещения. Важно и то, что при переохлаждении иммунитет человека снижается, поэтому шанс заболеть — выше.
