СВО
В Иркутской области более 12 тысяч жителей заболели ОРВИ за неделю

Грипп лабораторно подтвердили у 163 пациентов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области более 12 тысяч жителей заболели ОРВИ за неделю. Как сообщили КП-Иркутск в Управлении Роспотребнадзора по региону, сейчас отмечается рост заболеваемости во всех возрастных группах населения.

— Всего за семь дней в больницы с признаками ОРВИ обратились 12 тысяч 763 человека. А грипп лабораторно подтвердили у 163 пациентов, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Специалисты напоминают о простых мерах профилактики в сезон заболеваний: нужно носить маску в общественных местах, весть здоровый образ жизни, чаще мыть руки, увлажнять и проветривать помещения. Важно и то, что при переохлаждении иммунитет человека снижается, поэтому шанс заболеть — выше.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что в центре областного центра на улице Желябова загорелся двухэтажный бревенчатый дом.