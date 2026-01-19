В суд направлено уголовное дело о массовом отравлении шаурмой пермяков в Кунгуре

Массовое отравление жителей Кунгура произошло в январе 2025 года. Тогда десятки человек поели в местном кафе, а после этого пожаловались на плохое самочувствие. Пермяки самостоятельно заявили к владельцу кафе иски о причинении вреда здоровью. В рамках уголовного дела ему грозит штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы до двух лет.