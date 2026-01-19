Ричмонд
В суд направлено уголовное дело о массовом отравлении шаурмой пермяков в Кунгуре

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении предпринимателя из Кунгура. Его точка общепита продавала людям шаурму, после которой они массово заболели сальмонеллезом. Как сообщили в надзорном ведомстве, уголовное дело направлено в суд.

Пермяки массово отравились шаурмой в Кунгуре.

«Уголовное дело в отношении предпринимателя из Кунгура направлено в суд. Установлено, что в его кафе пермякам продавали шаурму, изготовленную с нарушением санитарных правил. В итоге 87 человек отравились и заболели сальмонеллезом. Среди них были и дети», — уточнили в прокуратуре.

Массовое отравление жителей Кунгура произошло в январе 2025 года. Тогда десятки человек поели в местном кафе, а после этого пожаловались на плохое самочувствие. Пермяки самостоятельно заявили к владельцу кафе иски о причинении вреда здоровью. В рамках уголовного дела ему грозит штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы до двух лет.