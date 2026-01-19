В Первоуральске закрыли перинатальный центр

Направлять будущих мам в перинатальные центры областной столицы будут врачи женских консультаций, у которых пациентки наблюдаются во время беременности. «Беременным на сроке от 36 недель будут выдаваться направления на дородовую госпитализацию в родильные дома Екатеринбурга. В экстренных случаях помощь пациенткам окажут в гинекологическом отделении городской больницы Первоуральска», — говорится в сообщении.