В Первоуральске закрыли перинатальный центр

Беременных женщин будут направлять для родов в Екатеринбург (архивное фото).
Перинатальный центр Первоуральска временно прекратил прием рожениц в связи с проведением ремонтных работ и плановой дезинфекции. Информация об этом размещена на официальном сайте медицинской организации. На период приостановки работы учреждения все плановые роды жительниц Первоуральска будут организованы на базе родильных домов Екатеринбурга.
Направлять будущих мам в перинатальные центры областной столицы будут врачи женских консультаций, у которых пациентки наблюдаются во время беременности. «Беременным на сроке от 36 недель будут выдаваться направления на дородовую госпитализацию в родильные дома Екатеринбурга. В экстренных случаях помощь пациенткам окажут в гинекологическом отделении городской больницы Первоуральска», — говорится в сообщении.
Медицинские специалисты напоминают, что в экстренных ситуациях беременные женщины могут вызвать бригаду скорой медицинской помощи по номеру 03. Диспетчеры службы обладают необходимой информацией о маршрутизации пациентов на период временного закрытия родильного отделения. Порядок госпитализации беременных в отделение патологии беременности на ранних сроках, а также направление пациенток в гинекологическое отделение остаются без изменений.