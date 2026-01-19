За несколько сотен тысяч: в Башкирии выставили на торги здание школы

В Краснокамском районе Башкирии администрация Новонагаевского сельсовета возобновила процедуру продажи муниципального имущества. На торги вновь выставляется нежилое здание бывшей школы площадью 69 квадратных метров и земельный участок в 2 915 квадратных метров, расположенные в деревне Ашит на улице Ленина.
Объект продается единым лотом. Здание было построено в 2001 году. Участок земли имеет категорию «земли населенных пунктов» и вид разрешенного использования «для размещения школы». Обременений на имущество не зарегистрировано.
Начальная цена лота установлена в размере 336 тысяч рублей. Торги проводятся в форме публичного предложения в электронном виде на площадке «Сбербанк-АСТ». Подать заявки на участие можно еще почти месяц — до 15 февраля.
К слову, это уже пятая попытка продать данный объект. Все четыре предыдущих аукциона, которые проводились во второй половине прошлого года, завершились безрезультатно.
