Ричмонд
-2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За несколько сотен тысяч: в Башкирии выставили на торги здание школы

В Башкирии за 336 тысяч рублей продают здание школы.

Источник: Комсомольская правда

В Краснокамском районе Башкирии администрация Новонагаевского сельсовета возобновила процедуру продажи муниципального имущества. На торги вновь выставляется нежилое здание бывшей школы площадью 69 квадратных метров и земельный участок в 2 915 квадратных метров, расположенные в деревне Ашит на улице Ленина.

Объект продается единым лотом. Здание было построено в 2001 году. Участок земли имеет категорию «земли населенных пунктов» и вид разрешенного использования «для размещения школы». Обременений на имущество не зарегистрировано.

Начальная цена лота установлена в размере 336 тысяч рублей. Торги проводятся в форме публичного предложения в электронном виде на площадке «Сбербанк-АСТ». Подать заявки на участие можно еще почти месяц — до 15 февраля.

К слову, это уже пятая попытка продать данный объект. Все четыре предыдущих аукциона, которые проводились во второй половине прошлого года, завершились безрезультатно.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.