В Ростове-на-Дону с утерянной карты 27-летней ростовчанки украли 5000 рублей

В Ростове у женщины списали деньги с потерянной карты.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону у 27-летней жительницы украли более 5000 рублей после того, как она потеряла банковскую карту. Об этом рассказали в региональном МВД. По данным полиции, деньги списали через покупки в магазинах города.

— Злоумышленник, воспользовавшись чужой картой, совершил ряд несанкционированных операций, оплатив товары в различных магазинах города. Сумма ущерба составила более 5000 рублей, — уточнили в ведомстве.

Заявление поступило в отдел полиции № 3 УМВД России по Ростову-на-Дону. По факту незаконного списания возбудили уголовное дело.

Сейчас полиция активно ищет подозреваемого.

В МВД советуют ростовчанам сразу блокировать карту при ее утере. При оплате важно не выпускать карту из рук и пользоваться только проверенными сайтами для онлайн-покупок.

