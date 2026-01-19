В Ростове-на-Дону с утерянной карты 27-летней ростовчанки украли 5000 рублей

В Ростове-на-Дону у 27-летней жительницы украли более 5000 рублей после того, как она потеряла банковскую карту. Об этом рассказали в региональном МВД. По данным полиции, деньги списали через покупки в магазинах города.
— Злоумышленник, воспользовавшись чужой картой, совершил ряд несанкционированных операций, оплатив товары в различных магазинах города. Сумма ущерба составила более 5000 рублей, — уточнили в ведомстве.
Заявление поступило в отдел полиции № 3 УМВД России по Ростову-на-Дону. По факту незаконного списания возбудили уголовное дело.
Сейчас полиция активно ищет подозреваемого.
В МВД советуют ростовчанам сразу блокировать карту при ее утере. При оплате важно не выпускать карту из рук и пользоваться только проверенными сайтами для онлайн-покупок.
