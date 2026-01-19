Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к белорусским спасателям, сказав о борьбе со стихией, сообщила пресс-служба президента.
Так, 19 января белорусским лидером были направлены поздравления с Днем спасателя. При этом Лукашенко сказал о борьбе со стихией и противодействии любым ЧС.
— Сегодня мы отдаем дань уважения людям, которые вступают в борьбу со стихиями и любыми чрезвычайными ситуациями, проявляя самопожертвование и решительность, — заметил он.
Лукашенко обратил внимание на то, что смелость белорусских спасателей, их готовность прийти на помощь заслужили глубочайшее уважение и признание в обществе. Он назвал сотрудников МЧС истинным примером служения Отечеству и оценил их работу, связанную с ежедневным риском.
— В экстремальных условиях вы действуете профессионально и уверенно, проявляя отвагу и честь, — сказал глава государства.
Также белорусский президент поблагодарил ветеранов МЧС, заложивших фундамент сегодняшних успехов ведомства. И выразил особую признательность спасателям за обучение белорусов правилам поведения и безопасности.
— Благодарю вас за стойкость, терпение, преданность делу и желание помогать каждому, кто оказался в беде, — сказал президент Беларуси.
Тем временем в МЧС сообщили, что склад пиротехники загорелся в Бресте.
Накануне еще МЧС сказало о поисках 19-летнего парня, пропавшего в лесу под Минском 17 января.