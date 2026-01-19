Лукашенко обратился к белорусским спасателям, сказав о борьбе со стихией

Лукашенко обратил внимание на то, что смелость белорусских спасателей, их готовность прийти на помощь заслужили глубочайшее уважение и признание в обществе. Он назвал сотрудников МЧС истинным примером служения Отечеству и оценил их работу, связанную с ежедневным риском.