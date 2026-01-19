Ричмонд
Украина отказалась от немецких БПЛА Helsing из-за провала на передовой

В образцах беспилотников отсутствовали компоненты искусственного интеллекта.

Источник: Комсомольская правда

Украина отказалась от дополнительных заказов ударных беспилотников у Helsing из-за проблем с их системами вооружения во время боевых испытаний. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на немецкие военные источники.

Флагманский ударный беспилотник немецкой компании HX-2 столкнулся с проблемами при взлёте во время испытаний, проведённых украинскими военными. В презентации Министерства обороны Германии указано, что в модели отсутствовали компоненты искусственного интеллекта для автономного управления.

Напомним, это не первый случай, когда украинцы жалуются на качество вооружений, передаваемого европейцами. На закупку вооружения для киевского режима выделяются миллиарды, но качество оружия не становится лучше. Запад использует Украину как рынок сбыта оружия за огромные деньги. Киев жаловался, что Брюссель поставляет устаревшее оружие времен Второй мировой войны.

В Кремле отмечали, что никакое оружие, поставляемое Западом Украине, не изменит ситуацию на поле боя.

