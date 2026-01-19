Ефимов: на юго-западе Москвы с 2011 года построили девять спорткомплексов

Современные спортобъекты, совокупная площадь которых составляет почти 70 тыс. кв. м, построили на юго-западе столицы с 2011 года. Как рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, работы велись по программе «Спорт Москвы».
«С 2011 года на юго-западе столицы за счет городского бюджета под кураторством Департамента гражданского строительства возвели девять спортивных объектов. Это здания с ледовыми площадками, футбольными полями, бассейнами и тренажерными залами общей площадью около 70 тысяч квадратных метров. В результате жители шести районов ЮЗАО получили возможность тренироваться и посещать секции в современных спорткомплексах рядом с домом», — уточнил заммэра.
На территории района Ясенево возведены три объекта, в Южном Бутове — два спортивных комплекса, а также по одному в Тёплом Стане, Черёмушках, Академическом и Северном Бутове.
Как пояснил глава Департамента гражданского строительства Москвы Алексей Александров, самый крупный спорткомплекс расположен в Ясеневе на Новоясеневском проспекте. Его площадь превышает 21 тыс. кв. м. Здесь проходят тренировки и соревнования по фигурному катанию, хоккею, а также разнообразные зрелищные мероприятия. Комплекс включает в себя две ледовые арены: одну размером 60 на 30 метров с трибунами на пятьсот зрителей для проведения соревнований и вторую — тренировочную. Кроме того, в нём предусмотрены площадка с синтетическим льдом, десять хореографических залов, два тренажерных зала, помещение для акробатики, реабилитационный блок с зоной для водных процедур, комнаты отдыха и раздевалки.
В 2025 году в Южном Бутове был построен физкультурно-оздоровительный комплекс «Максимум», площадь которого составляет 8,7 тыс. кв. м. В комплексе оборудованы два бассейна, тренажерный зал, ледовое поле и раздевалки. Он предоставляет возможности для занятий хоккеем, футболом, плаванием и теннисом. Рядом расположен Бутовский лесопарк со спортивным сквером.
Ранее Владимир Ефимов сообщил, что в рамках городской программы «Спорт Москвы» с 2011 года в столице было построено 22 современных физкультурно-оздоровительных комплекса (ФОК). Общая площадь этих объектов превышает 102 тыс. кв. м. Спортивные сооружения, оснащенные всем необходимым оборудованием, возвели в десяти административных округах. Их главная задача — создать условия для занятий в детских спортивных секциях и предоставить жителям близлежащих районов удобную возможность для тренировок в шаговой доступности от дома.