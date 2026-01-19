Ефимов: на юго-западе Москвы с 2011 года построили девять спорткомплексов

Как пояснил глава Департамента гражданского строительства Москвы Алексей Александров, самый крупный спорткомплекс расположен в Ясеневе на Новоясеневском проспекте. Его площадь превышает 21 тыс. кв. м. Здесь проходят тренировки и соревнования по фигурному катанию, хоккею, а также разнообразные зрелищные мероприятия. Комплекс включает в себя две ледовые арены: одну размером 60 на 30 метров с трибунами на пятьсот зрителей для проведения соревнований и вторую — тренировочную. Кроме того, в нём предусмотрены площадка с синтетическим льдом, десять хореографических залов, два тренажерных зала, помещение для акробатики, реабилитационный блок с зоной для водных процедур, комнаты отдыха и раздевалки.