МВД РФ предупредило о новой схеме мошенничества с бартерными фотосессиями

Далее клиент договаривается о дате съемки, ему назначают «менеджера» и присылают ссылку для оплаты аренды студии. Жертва переводит деньги по ссылке, а через несколько дней «фотограф» отменяет съемку. На следующем этапе клиент получает ссылку для якобы возврата денег, однако при переходе злоумышленники получают доступ к банковскому приложению и похищают средства.