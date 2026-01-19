Ричмонд
МВД РФ предупредило о новой схеме мошенничества с бартерными фотосессиями

Злоумышленники разработали новую схему мошенничестваа, маскирующуюся под предложение о бартерной фотосессии.

Источник: Аргументы и факты

Злоумышленники разработали новую схему мошенничества, маскирующуюся под предложение о бартерной фотосессии. Об этом предупреждает Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Из публикации в Telegram-канале ведомства следует, что мошенник представляется фотографом и предлагает съемку «по бартеру»: клиент якобы платит только за аренду студии, а работа фотографа — «бесплатная».

Далее клиент договаривается о дате съемки, ему назначают «менеджера» и присылают ссылку для оплаты аренды студии. Жертва переводит деньги по ссылке, а через несколько дней «фотограф» отменяет съемку. На следующем этапе клиент получает ссылку для якобы возврата денег, однако при переходе злоумышленники получают доступ к банковскому приложению и похищают средства.

Напомним, ранее в МВД предупредили, что мошенники научились подделывать голоса следователей с помощью ИИ.