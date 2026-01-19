Минобороны ведет подготовку резервистов к защите критической инфраструктуры РФ

Резервисты, призванные для защиты критической инфраструктуры России, ведут подготовку на специальных сборах в полигоне Южного военного округа. Об этом в понедельник, 19 января, сообщили в Минобороны.
— На общевойсковом полигоне ЮВО продолжаются специальные сборы по подготовке резервистов для защиты гражданских объектов и критической инфраструктуры в глубине территории Российской Федерации, — добавили в пресс-службе ведомства.
Личный состав обучается противодействовать беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), а также другим угрозам. Условия тренировок максимально приближены к реальным.
Ранее правительство России утвердило правила проведения сборов резервистов для защиты важных объектов. Ими также закрепляется максимальный возможный срок сборов для резервиста в течение года, порядок начала и окончания.
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве в 2026 году людей, подписавших контракт о пребывании в резерве вооруженных сил, на специальные сборы 30 декабря 2025 года. Цель этих сборов — обеспечить охрану важных государственных и жизненно необходимых объектов.