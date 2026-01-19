Секс-работница рассказала о тревожных изменениях в интимном поведении людей

«В данном случае они сначала спросили у меня разрешения. Когда я согласилась и позже поделилась видео, они были в восторге. Однако увидев, как моё лицо оживляется в сценарии, в котором я физически не участвовала, заставило меня задуматься… Я не обижалась — я работаю секс-работницей уже тридцать лет: честно говоря, найти свои голые фотографии в интернете быстрее, чем придумывать их. Тем не менее, люди всё равно используют инструменты ИИ, чтобы раздеть меня. Это ощущается не столько желанием, сколько новизной: азартом создания чего-то самому», — поделилась Мелисса.