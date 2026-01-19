Секс-работница рассказала о тревожных изменениях в интимном поведении людей

Работница секс-индустрии из Великобритании, которая называет себя Мелиссой, рассказала таблоиду Metro о новой тревожной тенденции в интимном поведении людей, материал перевел aif.ru.
По ее словам, клиенты стали чаще использовать искусственный интеллект (ИИ) для создания контента с различным фетишем. За последний месяц четыре клиента создали видео с ее участием.
«В данном случае они сначала спросили у меня разрешения. Когда я согласилась и позже поделилась видео, они были в восторге. Однако увидев, как моё лицо оживляется в сценарии, в котором я физически не участвовала, заставило меня задуматься… Я не обижалась — я работаю секс-работницей уже тридцать лет: честно говоря, найти свои голые фотографии в интернете быстрее, чем придумывать их. Тем не менее, люди всё равно используют инструменты ИИ, чтобы раздеть меня. Это ощущается не столько желанием, сколько новизной: азартом создания чего-то самому», — поделилась Мелисса.
Она добавила, что тревожность вызывает создание такого контента без согласия второй стороны. За последние месяцы уже несколько платформ были раскритикованы за генерацию неподобающих изображений реальных людей без их разрешения.
«Согласие не должно исчезать только потому, что технологии делают всё удобным. Даже когда изображения не особенно убедительны, отсутствие согласия и контроля вызывает тревогу», — подчеркнула женщина.
Некоторые утверждают, что контент, сгенерированный ИИ, мог бы снизить эксплуатацию, полностью исключив исполнителей из взаимодействия, но этот аргумент рушится, когда реальных людей включают в процесс без их согласия.
Мелисса добавила, что властям пора рассмотреть определенные меры для регулирования данной сферы.
Ранее кардиологи назвали 4 главных фактора, вызывающих 99% сердечных приступов.