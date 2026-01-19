Багреева: почти 1,5 тыс. нежилых помещений реализовала Москва в 2025 году

В 2025 году Москва реализовала на аукционах порядка 1,5 тыс. коммерческих помещений общей площадью 242 тыс. квадратных метров. О результатах городских торгов в прошлом году рассказала заммэра Москвы, руководитель столичного Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
Как отметила заммэра, нежилые помещения пользуются большим спросом у московских предпринимателей, при этом город предлагает широкий выбор такой недвижимости, это позволяет бизнесу подобрать оптимальный вариант под любые запросы. По ее словам, большая часть реализованных в прошлом году коммерческих помещений имеют свободное назначение и подходят под организацию практически любого вида бизнеса.
«На один лот в ходе торгов претендовали семь человек. Наиболее популярными у предпринимателей стали небольшие пространства площадью до 100 квадратных метров — на них пришлось около половины проданных в прошлом году помещений. Больше всего объектов реализовали в Восточном административном округе — 223, а также в Западном — 196 и в Центральном — 169», — рассказала Багреева.
По словам руководителя столичного департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, в первую очередь бизнес интересуется помещениями, которые расположены в местах с интенсивным пешеходным трафиком — вблизи станций метро, транспортно-пересадочных узлов и так далее.
«Особой популярностью в прошлом году пользовались пространства на первых этажах — они составили 65% от всех реализованных лотов», — отметил Пуртов.
Городские торги проходят в онлайн-режиме, в них могут принимать участие компании и обыкновенные граждане. Вся процедура проходит онлайн, для участия необходима регистрация на цифровой площадке «Росэлторг» и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись. Подробную информацию о выставляемых на торги лотах можно найти в разделе «Торги Москвы» Инвестиционного портала Москвы.
Эту и другую информацию об экономике Москвы и городских торгах можно найти в официальном канале Комплекса экономической политики в мессенджере MAX.