Багреева: почти 1,5 тыс. нежилых помещений реализовала Москва в 2025 году

«На один лот в ходе торгов претендовали семь человек. Наиболее популярными у предпринимателей стали небольшие пространства площадью до 100 квадратных метров — на них пришлось около половины проданных в прошлом году помещений. Больше всего объектов реализовали в Восточном административном округе — 223, а также в Западном — 196 и в Центральном — 169», — рассказала Багреева.