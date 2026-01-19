Девять спорткомплексов построено на юго-западе Москвы с 2011 года

Как рассказал руководитель департамента гражданского строительства Москвы Алексей Александров, которого цитирует пресс-служба, самый крупный спорткомплекс построен в Ясенево на Новоясеневском проспекте, его площадь превышает 21 тыс. кв. м. «Здесь проводят тренировки и соревнования по фигурному катанию, хоккею, а также различные зрелищные мероприятия. Здание включает в себя две ледовые арены. Одна из них размером 60 на 30 м с трибунами на 500 мест для проведения соревнований, вторая — тренировочная. Кроме того, здесь разместили площадку с покрытием из синтетического льда, 10 хореографических и два тренажерных зала, помещение для занятий акробатикой, реабилитационный блок с зоной водных процедур, комнаты отдыха и раздевалки для спортсменов», — добавил он.