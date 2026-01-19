Девять спорткомплексов построено на юго-западе Москвы с 2011 года

«С 2011 года на юго-западе столицы за счет городского бюджета под кураторством департамента гражданского строительства возвели девять спортивных объектов. Это здания с ледовыми площадками, футбольными полями, бассейнами и тренажерными залами общей площадью около 70 тыс. кв. м. В результате жители шести районов ЮЗАО получили возможность тренироваться и посещать секции в современных спорткомплексах рядом с домом», — приводятся в сообщении слова Ефимова.
Уточняется, что три объекта возведено на территории района Ясенево, два спорткомплекса построили в Южном Бутово, по одному — в Теплом Стане, Черемушках, Академическом и Северном Бутово.
Как рассказал руководитель департамента гражданского строительства Москвы Алексей Александров, которого цитирует пресс-служба, самый крупный спорткомплекс построен в Ясенево на Новоясеневском проспекте, его площадь превышает 21 тыс. кв. м. «Здесь проводят тренировки и соревнования по фигурному катанию, хоккею, а также различные зрелищные мероприятия. Здание включает в себя две ледовые арены. Одна из них размером 60 на 30 м с трибунами на 500 мест для проведения соревнований, вторая — тренировочная. Кроме того, здесь разместили площадку с покрытием из синтетического льда, 10 хореографических и два тренажерных зала, помещение для занятий акробатикой, реабилитационный блок с зоной водных процедур, комнаты отдыха и раздевалки для спортсменов», — добавил он.
Отмечается, что в 2025 году в районе Южное Бутово возвели физкультурно-оздоровительный комплекс «Максимум» площадью 8,7 тыс. кв. м. Так, в спорткомплексе оборудовали два бассейна, тренажерный зал, ледовое поле и раздевалки. Здесь можно заниматься хоккеем, футболом, плаванием и теннисом. Рядом находится Бутовский лесопарк, где также есть спортивный сквер.