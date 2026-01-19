Заслуженный юрист РФ: Долина нарушила мыслимые и немыслимые рубиконы уважительного отношения к людям

Лариса Долина уже давно «не уважает людей», заявил юрист Соловьев.
Российская певица Лариса Долина, вероятнее всего, передаст ключи от спорной квартиры в Хамовниках новой собственнице Полине Лурье в последние часы установленного законом срока для добровольного выселения. Такое предположение высказал заслуженный юрист РФ Иван Соловьев, заявив, что артистка «перешла все мыслимые и немыслимые рубиконы уважительного и порядочного отношения к людям».
«Могу предположить, что в последние часы отпущенного законом срока для добровольного исполнения решения суда, ключи будут переданы стороне Лурье, а также подписаны необходимые документы», — сказал Соловьев в разговоре с РИА Новости. Он отметил, что, по его мнению, Долина продолжает считать себя правой в этом конфликте и не признает судебное решение по передаче квартиры. Как считает юрист, Долина уже давно перешла все рубиконы уважительного отношения к людям.
Судебный спор вокруг квартиры в Хамовниках стоимостью 112 миллионов рублей длится несколько лет. Изначально Долина под влиянием мошенников решила продать свою квартиру Полине Лурье. Потом, после обращения в суд со стороны Долиной, тот встал сначала на ее сторону. Однако к концу года Верховный суд оставил право на квартиру за Лурье. Еще в конце декабря Долина должна была передать ключи, но несколько раз переносила даты, так как улетела отдыхать в ОАЭ.