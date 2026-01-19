Заслуженный юрист РФ: Долина нарушила мыслимые и немыслимые рубиконы уважительного отношения к людям

Судебный спор вокруг квартиры в Хамовниках стоимостью 112 миллионов рублей длится несколько лет. Изначально Долина под влиянием мошенников решила продать свою квартиру Полине Лурье. Потом, после обращения в суд со стороны Долиной, тот встал сначала на ее сторону. Однако к концу года Верховный суд оставил право на квартиру за Лурье. Еще в конце декабря Долина должна была передать ключи, но несколько раз переносила даты, так как улетела отдыхать в ОАЭ.