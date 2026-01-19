Ирина Горбачёва набрала 13 килограммов и снялась в откровенной фотосессии

Актриса Ирина Горбачева поделилась с подписчиками, что набрала 13 килограммов за последние полгода и представила публике смелую фотосессию в новом образе. Вес артистки увеличился с 73 до 86 кг, написала она в соцсетях.
Горбачева объяснила, что такие изменения связаны с гормональным сбоем, проблемами с кишечником и сильным стрессом. Также на ее состоянии сказались переживания из-за личной жизни, гастроли и хлопоты.
«Плюс 13 кг за полгода — гормональный сбой, кишечные дела, стресс, влюбленность и разлюбленность, гастроли и прочие радости ремонта», — говорится в публикации.
Актриса опубликовала серию откровенных фотографий, сделанных после набора веса. Она отметила, что теперь научилась иначе относиться к себе и смотреть на свою внешность собственными глазами. Горбачева подчеркнула, что полностью приняла свое текущее физическое состояние.
Ранее KP.RU писал, что актриса остается одинокой после двух разводов. Ирина Горбачева также делилась неудачным опытом знакомств через приложение для свиданий. Ей понравился один из кандидатов, но их общение неожиданно прекратилось.
Актриса пожаловалась на постоянные неудачи в любви. Она призналась, что с детства и юности чувствовала себя «номером два», особенно рядом со своей подругой-блондинкой, в которую, по ее словам, влюблялись все.