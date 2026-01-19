Россиян предупредили о штрафах за неожиданные нарушения на популярных курортах

В 2025 году ряд европейских стран ввёл солидные штрафы за типично туристические нарушения. В Италии прогулка по национальному парку Чинкве-Терре в неподходящей обуви может обойтись в 2500 евро, а купание в венецианских каналах — в 350 евро. Во Франции за курение на общественном пляже грозит штраф в 90 евро, а в Греции за сбор ракушек на берегу — 1000 евро. Испанская Малага и португальская Албуфейра запустили специальные кодексы поведения для туристов, нарушение которых карается штрафами до 750 евро.