Коррупционный скандал в ГИМС МЧС Башкирии: чиновники торговали правами на гидроциклы

Октябрьский районный суд Уфы огласил приговор трем сотрудникам Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Башкирии. Всех признали виновными в превышении должностных полномочий и получении взятки.
Как сообщает Объединенная пресс-служба судов республики, в период с июня 2023 по май 2024 года должностные лица, будучи в сговоре, за денежное вознаграждение оказывали содействие гражданам в незаконном получении удостоверений на право управления маломерными судами и гидроциклами.
Суд назначил им 4 года, 4,5 года и 5 лет колонии общего режима. Также им на 3 года запретили занимать государственные должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями. Одному из подсудимых дополнительно назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.
После оглашения приговора все трое были взяты под стражу прямо в зале суда. Приговор пока не вступил в законную силу.
