Коррупционный скандал в ГИМС МЧС Башкирии: чиновники торговали правами на гидроциклы

Суд назначил им 4 года, 4,5 года и 5 лет колонии общего режима. Также им на 3 года запретили занимать государственные должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями. Одному из подсудимых дополнительно назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.