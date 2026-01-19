Число погибших при сходе поездов с рельсов в Испании возросло до 39 человек

Число жертв при сходе двух поездов с рельсов в Испании выросло до 39 человек. Об этом в понедельник, 19 января, сообщили в агентстве EFE.
Ранее сообщалось о 24 жертвах и 73 пострадавших. При этом 15 человек в настоящее время находятся в тяжелом состоянии.
Инцидент произошел 18 января около 19:40 (21:40 по московскому времени), когда поезд с 317 пассажирами, который следовал по маршруту Малага — Мадрид, сошел с рельсов и выехал на соседний путь. По этому пути ехал поезд, отправившийся из Мадрида в Уэльву, который также сошел с рельсов.
В декабре прошлого года в результате схода поезда с рельсов в мексиканском штате Оахака погибли по меньшей мере 13 человек и еще 98 получили травмы. По информации Reuters, в составе находились 250 человек, включая девять членов экипажа. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум уточнила, что пятеро пострадавших находились в критическом состоянии.
Ранее в Забайкалье локомотив пассажирского поезда, который следовал из Москвы во Владивосток, сошел с рельсов. По данным региональной транспортной прокуратуры, на станции Артеушка в Могочинском округе у локомотива поезда № 10 сошла одна колесная пара.