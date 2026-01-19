Индивидуальный подход: разъяснен порядок применения оценок за поведение в школах

Оценки за поведение в школах будут использоваться как поощрение учеников, для оказания поддержки тех, кто нуждается в сопровождении и при профилактической работе со школьниками из группы риска. Об этом в интервью РБК сообщила заместитель министра просвещения РФ Ольга Колударова.
По ее словам, появление оценок за поведение — важный вопрос, касающийся не только дисциплины, но и формирование личности школьника. Эта мера должна укреплять традиционные ценности и защищать честь и достоинство учителя.
В министерстве пообещали, что при выставлении оценок за поведение будет применяться индивидуальный подход.
Напомним, С 1 сентября 2026 года во все школы страны вернутся оценки за поведение — как было в старые советские времена. Однако в семи регионах такие оценки начали выставлять уже в этом учебном году — в качестве эксперимента.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в случае возвращения оценок за поведение в школы они должны быть равноценны другим.